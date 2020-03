A la Une .. Crise du Covid-19: La préfecture prolonge exceptionnellement la validité des titres de séjour La validité de tous les titres de séjour des ressortissants étrangers est prolongée de 3 mois, indique la préfecture de La Réunion, suite à la crise du Covid-19. En revanche, les visas de court séjour ne sont pas concernés par cette mesure. Les situations seront étudiées au cas par cas, préviennent les autorités.





La durée de validité des documents suivants qui arrivent à échéance à compter du 16 mars est prolongée de trois mois :



- visas de long séjour ;

- titres de séjour, quelle qu’en soit la nature, à l’exception des titres de séjour spéciaux délivrés au personnel diplomatique et consulaire étranger ;

- autorisations provisoires de séjour ;

- attestations de demande d’asile ;

- récépissés de demande de titre de séjour.



Cette prolongation est automatique. Elle prolonge également les droits sociaux et le droit au travail.



Il est demandé expressément aux étrangers titulaires d'un titre expiré de ne pas sortir du territoire français, même s'il est prolongé de 3 mois.



Une attestation de prolongation est téléchargeable sur le site Internet des Services de l’Etat à La Réunion :



Concernant les visas de court séjour (visas de type C)



Les visas de court séjour ne sont pas concernés par la prolongation automatique de 3 mois. Les situations seront étudiées au cas par cas par les services de la préfecture pour les ressortissants ne pouvant retourner dans leurs pays d'origine, soit parce que leur pays interdit les entrées en provenance de la France pour des raisons sanitaires, soit parce que leur pays est soumis aux mêmes difficultés sanitaires, soit parce que les liaisons aériennes, notamment, ont été interrompues.



