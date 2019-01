La grande Une Crise des Gilets jaunes : Annick Girardin a vendu du vent aux Réunionnais Pour calmer les gilets jaunes peï, la ministre des outre-mer était prête à tout. Et même à faire des promesses qu’elle ne pouvait pas tenir.

Les mesures qui devaient être appliquées au 1er janvier comme l'avait annoncé Annick Girardin durant son séjour à La Réunion, ne le sont toujours pas.

Ce sont pourtant ces mesures qui avaient, pour une bonne part, permis de mettre un terme au mouvement sur notre île.

Du moins pour l’instant, car ces promesses non tenues pourraient bien réveiller la colère des manifestants.





Parmi ces annonces, comme Zinfos l'avait révélé à l'époque,



La différence principale étant leurs dates d'application : si au niveau national ces mesures ne devaient pas être appliquées avant 2020, Annick Girardin s'était engagée à les appliquer dès le 1er janvier 2019 à la Réunion. Après une première journée passée au plus près des gilets jaunes le mercredi 28 novembre, Annick Girardin fait ses premières annonces durant un point presse à la préfecture.Parmi ces annonces, comme Zinfos l'avait révélé à l'époque, de nombreuses mesures faisaient déjà partie du projet de loi de finances du gouvernement La différence principale étant leurs dates d'application : si au niveau national ces mesures ne devaient pas être appliquées avant 2020, Annick Girardin s'était engagée à les appliquer

"D'abord je tiens à rappeler que des mesures concrètes prendront effet dès le 1er janvier 2019 et bénéficieront aux Réunionnaises et aux Réunionnais" (extrait du discours d'Annick Girardin à la préfecture de La Réunion le 28 novembre 2018)



Nous voici à la mi-janvier 2019, où en sont les annonces de la ministre ?



Pour le remboursement à 100% des soins dentaires et des lunettes, il faudra repasser



La CGSS (Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion) est toujours en attente de consignes de la part du ministère.



Le remboursement total de ces soins n'est donc toujours pas effectif et pour l'instant personne ne sait s'il pourrait s'appliquer rétroactivement une fois la mesure mise en place.



"Le reste à charge 0 commence à se préciser pour les audio-prothèses, pour lesquelles les Réunionnais profitent d'un gain de 200 euros dès le 1er janvier", explique Suzanne Bounéa, responsable communication à la CGSS, "et on attend des consignes précises pour les prothèses dentaires et les optiques" ajoute-t-elle.



On est loin des promesses de la ministre...



À noter que le décret sur cette mesure dite du "reste à charge zéro" a été publié le samedi 14 janvier au Journal officiel. On y trouve une liste de "certains équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires", pour lesquels sera garanti un "accès sans reste à charge", moyennant le respect de tarifs plafonds, comme l'indique Le Figaro.



Pas de nouvelles du ministère pour l'exonération des cotisations sociales



Encore du côté de la CGSS, on attend toujours les instructions ministérielles concernant l'exonération des cotisations sociales sur les heures supplémentaires.



Cette mesure, visant à renforcer le pouvoir d'achat des salariés effectuant des heures supplémentaires, devrait permettre une économie de 250 euros par an selon la ministre.



Encore faut-il que l'exonération soit appliquée...



Dans l'attente pour le minimum vieillesse



Même chose pour le minimum vieillesse qui devait être revalorisé à 900 euros mensuels au 1er janvier.



Comme l'indiquent nos confrères d'ImazPress, là aussi la CGSS est dans l'attente...



Du côté du ministère des Outremer, on aurait même répondu que l'augmentation du minimum vieillesse suivra le calendrier national, et que les annonces s'étaleront sur l'année 2019.



L'augmentation de l'allocation adulte handicapé en suspens



Enfin, l'allocation adulte handicapé qui devait être portée à 900 euros au 1er janvier est elle aussi en suspens : la caisse d'allocation familiale, chargée de verser cette allocation, est elle aussi dans l'attente de consignes du ministère...



Une mise en place qui prendra du temps



Sans ces consignes ministérielles tant attendues, les organismes concernés ne peuvent entamer le processus de modification qu'impliquent les mesures d'Annick Girardin.



Un travail de mise en place qui pourrait lui même prendre un certain temps, et retarder donc encore plus l'application de ces mesures...



Tout porte à croire que sous la pression des gilets jaunes, la ministre a parlé un peu trop vite.



Tous les moyens ont été jugés bons du côté du gouvernement pour tenter de calmer ce mouvement social sans précédent sans jamais céder aux revendications.



Mais force est de constater que ces promesses non tenues ont malgré tout eu leur effet sur notre île : après trois semaines de barrages et de manifestations, la vie a repris son cours à La Réunion.



Annick Girardin prend tout de même de gros risques, les gilets jaunes pourraient ne pas apprécier d'avoir été roulés dans la farine... Charlotte Molina Lu 11256 fois