Crise de l’hôpital : FO appelle à une grève illimitée à partir du 10 janvier

Le deuxième syndicat de la fonction publique hospitalière dénonce l’inaction du gouvernement et appelle à une grève illimitée à partir du 10 janvier. FO exige 200.000 recrutements dans les secteurs du sanitaire, du social et du médico-social. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 5 Janvier 2023 à 08:43

Après le réchauffement climatique, est-ce la crise du secteur de la santé qu’Emmanuel Macron n’a pas pu prévoir ? Après les médecins libéraux, c’est l’hôpital qui pourrait se lancer dans une grève illimitée à partir du 10 janvier.



FO a déposé un préavis de grève illimitée afin de dénoncer la "situation extrêmement dégradée" de l’hôpital public et "l’inaction" du gouvernement à y répondre. Le deuxième syndicat de la fonction publique hospitalière regrette "les conditions de travail inacceptables" et "la mise en danger de nombre de patients et d’agents hospitaliers épuisés".



Le syndicat, qui avait signé le "Ségur de la santé" en 2020, n’est plus en accord avec la politique menée par le gouvernement qui "n’a fait qu’accélérer les fermetures de lits et de services". FO exige donc un "changement radical de politique" et 200.000 recrutements dans les secteurs du sanitaire, du social et du médico-social pour remédier au manque de médecins récurrent, aux services d’urgence débordés et à la "grande souffrance" de la psychiatrie.



Après deux ans de crise Covid, qui a révélé la situation catastrophique de l’hôpital public en France, le milieu hospitalier fait à présent face à une triple épidémie : grippe, bronchiolite et Covid-19. Le tout accentué par une pénurie de médicaments que la Chine n’exporte plus en raison de la reprise épidémique dans le pays.



En novembre dernier, le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) publiait une note pour demander "une rénovation profonde" du système de santé et à la tenue d’états généraux pour une éthique de la santé publique.



