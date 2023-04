Crise de l’eau à Mayotte : La citerne en résine prisée des habitants

Les coupures d’eau récurrentes à travers l’ile obligent les habitants à trouver des alternatives au stockage, rapporte Mayotte la 1ère.



Ainsi, face à ce défi crucial, les citernes sont devenues une solution des plus pratiques à Mayotte. Une solution qui permet notamment de réduire la consommation en eau de ville et de stocker de l’eau de pluie.



A Dzoumogné, Rachidi Harouna s’est lancé dans la fabrication de citernes en résine. Cette solution permet de stocker plusieurs mètres cubes d’eau de pluie soit entre 900 et 10.000 mètres cubes dépendant des besoins de la clientèle. Une eau qui peut être utilisée pour la douche et le ménage.



Selon Rachidi Harouna, la demande pour des citernes en résine, qui permettent de surcroît des économies, est croissante.