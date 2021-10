A la Une . Crise covid : Bas les masques !

Symbole de la crise sanitaire, le masque fait maintenant partie du quotidien des Réunionnais. À partir de lundi, il n’est plus obligatoire sur la voie publique sauf dans certains cas. On fait le point : Par NP - Publié le Vendredi 15 Octobre 2021 à 16:57

Fin de l’obligation absolue du port du masque en extérieur sur la voie publique

L'obligation systématique du port du masque sur la voie publique est levée, sauf :



- lors des manifestations publiques générant une densité de personnes qui ne permet pas la distanciation physique recommandée de 2 mètres entre les personnes : marchés forains, brocantes, vides-greniers, fêtes foraines, évènements festifs ou d'animation sur la voie publique …



- dans des zones particulières à forte fréquentation d'une commune, qui seront définies par le maire en lien avec le préfet en fonction de l'évolution de la situation épidémique de la commune en question.



Dans ces situations particulières, le port du masque en extérieur sur la voie publique reste obligatoire.



Evolution des jauges dans les clubs et les discothèques.



Les clubs et discothèques pourront accueillir le public dans la limite d'une jauge évoluant de 50% à 75% de la capacité d'accueil maximale. Le port du masque est maintenu en intérieur et à l'extérieur.



Pour rappel, l’activité de la danse dans tous les établissements recevant du public est soumise à passe sanitaire et à l’obligation du port du masque. Pour rappel, l’activité de la danse dans tous les établissements recevant du public est soumise à passe sanitaire et à l’obligation du port du masque.