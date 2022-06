A la Une . Crise canne : Une issue espérée avant la mi-juillet

Les négociations autour de la convention canne ont fait un bond en avant ce jeudi 30 juin. Albioma se dit prêt à soutenir la filière et des propositions chiffrées sont attendues dans les prochaines heures. L'Etat souhaite qu'un accord soit trouvé avant le 14 juillet 2022. Par BS - SF - Publié le Jeudi 30 Juin 2022 à 18:07





Des avancées avec Albioma



Les syndicats expliquent que la société spécialisée dans l'énergie est prête à soutenir la filière financièrement.



La Commission de la régulation de l'énergie doit aussi valider une demande de la revalorisation du prix de la bagasse, la partie de la canne à sucre qui est utilisée par Albioma pour créer de l'électricité. Celle-ci compte pour 9% du mix électrique de l'île, selon la Chambre d'Agriculture.



Une réévaluation de la répartition du prix de la bagasse a aussi été demandée par l'Etat. "Le préfet a dit qu'il faut que la convention canne soit signée avant le 14 juillet", déclare Jean-Bernard Maratchia, élu régional délégué aux affaires agricoles à la Région. Il explique que le temps presse pour les planteurs de canne qui doivent démarrer la campagne : "Il y a déjà un retard de la récolte dans l'Est. Dans le Sud, ça commence vers le 20 juillet", précise-t-il.

Le préfet débloque la situation



Les syndicats ont souhaité féliciter et remercier Jacques Billant pour sa prise de position et son travail sur le dossier de la convention canne : "Le préfet s'est engagé à orchestrer les réunions. C'est ce qu'il fait aujourd'hui : il prend son rôle à coeur. Il essaie de faire le maximum pour qu'on avance", assure Pierre-Emmanuel Thonon, co-président du Comité paritaire interprofessionnel de la canne et du sucre.



Dominique Clain, président de l'UPNA (Unis pour les agriculteurs 974), demande une temporisation des actions coup de poing au vu des avancées importantes obtenues par les planteurs de canne grâce à l'intervention du préfet de La Réunion.

Colère contre Tereos



Les syndicats déplorent à l'inverse l'attitude de Tereos qui a participé à la réunion en visioconférence et qui n'était donc pas sur place. Le co-président du CPCS s'insurge et rappelle que le Département, la Région, les syndicats, Albioma mais aussi le préfet en personne avaient fait le déplacement pour les négociations de la convention canne.



Les syndicats attendent par ailleurs des réponses de l'industriel qui doit faire des propositions chiffrées pour accompagner les acteurs de la filière canne.