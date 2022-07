Crise canne : Un nouveau chargement de cannes déversé devant la préfecture

La mobilisation des planteurs de canne continue à Saint-Denis. Un deuxième chargement a été vidé sur les voies de circulation Nord-Est devant la préfecture. Le CRGT a mis en place une déviation via la rue Lucien Gasparin pour les automobilistes qui arrivent sur Saint-Denis par la Route du Littoral.Les syndicalistes étaient plus optimistes samedi au terme d'une réunion avec les conseillers du ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer. Les discussions avaient été très houleuses la veille alors que tous attendaient des propositions plus généreuses de la part de Tereos qui venait d'obtenir toutes les garanties souhaitées via l'intervention du Gouvernement.