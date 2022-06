Crise canne : Un convoi lent prévu à la mi-journée dans Saint-Denis

Des difficultés de circulation sont annoncées pour la mi-journée dans le centre-ville de Saint-Denis. Les agriculteurs continuent leur mobilisation et expliquent "passer à la vitesse supérieure", selon Dominique Gigan, président de la FDSEA.



Il explique que les agriculteurs veulent obtenir des réponses de la préfecture et comptent bien faire pression pendant toute la durée des négociations autour de la convention canne 2022-2027.



"On est déjà le 27 juillet. Il faut qu'on montre aux pouvoirs publics et à la population que la situation est grave. Si on ne remet pas de l'argent dans cette filière, elle va mourir", déplore Dominique Gigan.