A la Une . Crise canne : Tereos mène des contrôles renforcés, les syndicats en colère

Le nouveau procédé d'échantillonnage de Tereos avait provoqué la colère des planteurs de canne durant la crise canne et même lors du démarrage de la campagne sucrière. Le protocole est appliqué à partir d'aujourd'hui malgré l'opposition des syndicats et provoque la colère des agriculteurs. Par Baradi Siva - Publié le Mercredi 12 Octobre 2022 à 14:37





L'industriel a pu mettre en place



Tereos avait expliqué dans un communiqué que le processus “ne concerne qu’une poignée de planteurs qui ont fait résolument le choix de ne pas respecter les règles d’une transaction loyale”.



Les syndicats avaient décrié cette mesure dès les négociations en préfecture et lors des manifestations autour des commissions mixtes d'usine. Le mot d'ordre était que l'



La FDSEA rappelle que les syndicats étaient opposés à ce protocole depuis le début des négociations et que leur position n'a pas changé : "Depuis le départ l’ensemble des syndicats n’ont pas validé le protocole, mais Tereos à réussi a faire un passage en force avec les autres institutions. Nous restons sur notre position de ne pas valider l'application de ce protocole ! Il est hors de question que le planteur incriminé décharge son chargement pour être rechargé par la suite par les usiniers. Nous restons mobilisés et fermes sur ce protocole déloyal et inacceptable." Tereos avait évoqué sa volonté d'instaurer une vérification de certains chargements de canne . L'objectif déclaré de l'industriel est de réaliser un échantillonnage plus aléatoire afin de déterminer la richesse des cannes livrées par les agriculteurs. Les syndicats étaient montés au créneau pour dénoncer ce processus supplémentaire alors qu'un protocole géré par une entité paritaire.L'industriel a pu mettre en place ce nouveau dispositif pour la canne longue machine suite à un vote au Comité technique interprofessionnel de la canne et du sucre où il est majoritaire. Le protocole est appliqué depuis ce mercredi 12 octobre 2022. La conséquence est que certains agriculteurs, ceux qui avaient un ratio fibre/richesse primaire en deçà du seuil, sont soumis à une procédure de contrôle renforcé. Leurs cannes sont vidées au sol, puis chargées dans une remorque de Tereos pour être échantillonnées.Tereos avait expliqué dans un communiqué que le processus “ne concerne qu’une poignée de planteurs qui ont fait résolument le choix de ne pas respecter les règles d’une transaction loyale”.Les syndicats avaient décrié cette mesure dès les négociations en préfecture et lors des manifestations autour des commissions mixtes d'usine. Le mot d'ordre était que l' agriculteur devait rester maître de son chargement . L'UPNA, la FDSEA et les JA sont montés au créneau et ont exprimé leur colère sur les réseaux sociaux.La FDSEA rappelle que les syndicats étaient opposés à ce protocole depuis le début des négociations et que leur position n'a pas changé : "Depuis le départ l’ensemble des syndicats n’ont pas validé le protocole, mais Tereos à réussi a faire un passage en force avec les autres institutions. Nous restons sur notre position de ne pas valider l'application de ce protocole ! Il est hors de question que le planteur incriminé décharge son chargement pour être rechargé par la suite par les usiniers. Nous restons mobilisés et fermes sur ce protocole déloyal et inacceptable."



Baradi Siva Rédacteur en chef adjoint Qui a fait quoi, où, quand et pourquoi ? 📧 baradi.siva@zinfos974.com 📞 06... En savoir plus sur cet auteur