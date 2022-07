A la Une .. Crise canne : Tereos annonce le démarrage de l'usine de Bois Rouge lundi

L'industriel Tereos fait le point sur les décisions prises au terme des commissions mixtes d'usine de Beaufonds et du Gol qui ne débuteront pas la campagne ce lundi. L'usine de Bois Rouge va elle rouvrir dès lundi. Par NP - Publié le Vendredi 22 Juillet 2022 à 18:16

A l’issue des réunions des Commissions Mixtes d’Usine (CMU) qui se sont tenues ce jour, le Syndicat du Sucre de La Réunion prend acte de la décision de la CMU de Bois-Rouge d’ouvrir la campagne sucrière dès ce lundi matin à 6h00. En conséquence, l’usine de Bois-Rouge sera ouverte et les plateformes de Grand Prado et de Bois-Rouge seront ouvertes.



La CMU de Beaufonds n’a pu en revanche prendre de décision puisqu’il y avait égalité des voix sur cette question. Les centres dépendant de la CMU de Beaufonds resteront donc fermés à moins qu’une décision différente ne soit prise par la CMU.



Les CMU dépendant de l’usine du Gol se sont également réunies ce jour sans prendre de décision sur la question de l’ouverture des centres lundi. Nous espérons qu’elles pourront se prononcer très rapidement.