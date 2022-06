A la Une . Crise canne : Pourquoi les planteurs et les industriels sont-ils en désaccord ?

Le co-président du CPCS (Comité paritaire interprofessionnel de la canne et du sucre) explique en détails les difficultés rencontrées durant les négociations de la convention canne 2022-2027. Par Zinfos974 - Publié le Mercredi 22 Juin 2022 à 13:40

Pierre Emmanuel Thonon est co-président du CPCS (Comité paritaire interprofessionnel de la canne et du sucre). Il mène les négociations sur la convention canne 2022-2027 avec les syndicats d'agriculteurs mais aussi les industriels et les représentants de l'Etat. Il fait le point sur l'un des points de discussions sur lequel les différentes parties ne trouvent pas d'accord.





À qui revient les surplus de bénéfices ?



Il explique : "Tereos faut qu'il fasse un bilan positif de 7 millions d'euros pour être viable. On est d'accord là-dessus. Aujourd'hui, une entreprise doit avoir un bilan positif. Sauf que ce résultat était censé financer les investissements, à rémunérer les actionnaires. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas."



Le co-président ajoute : "Quand on a parlé de répartition de la valeur ajoutée sur la vente du sucre en fonction du cours du marché, cette vente avait un impact assez fort. Ils ont alors dit que les 7 millions d'euros, c'était leur point zéro et qu'ils leur fallait 9, 10 millions d'euros supplémentaires pour rémunérer les actionnaires. Et après, on verra ce qu'il reste pour les planteurs ! C'est hors de question !"



Son argument est l'importance de la contribution des agriculteurs à l'industrie globale du sucre : "Aujourd'hui, on est pas actionnaire de Tereos à proprement dit. Mais on doit être considéré comme des actionnaires. On fournit la matière première, c'est grâce à nous que l'industrie tourne. Autant pas de planteurs sans industriels, mais pas d'industriels sans planteurs. On a dit d'accord pour les 7 millions d'euros, mais on partage le surplus."

Côté industriel : Des réponses avant des garanties







Ce n'est qu'après l'engagement de l'Etat que Tereos envisage le début des négociations techniques sur les prix : "On a demandé notamment à l'Etat un filet de sécurité pour être sûrs que quels que soient les paramètres extérieurs, on puisse garantir un prix d'achat de la canne aux planteurs."





Sophie Fontaine sur place Florent Thibault est le directeur agricole de Tereos Océan Indien . Il est aussi co-président du du CPCS (Comité paritaire interprofessionnel de la canne et du sucre). Le représentant de l'industriel majeur explique que les négociations avancent, mais qu'une réponse de l'Etat est attendue au sujet des garanties réclamées par les usiniers et les planteurs.Ce n'est qu'après l'engagement de l'Etat que Tereos envisage le début des négociations techniques sur les prix : "On a demandé notamment à l'Etat un filet de sécurité pour être sûrs que quels que soient les paramètres extérieurs, on puisse garantir un prix d'achat de la canne aux planteurs."Sophie Fontaine sur place