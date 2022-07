Crise canne : Pas de début de campagne lundi

Les CMU des deux usines, celle du Gol et celle de Bois-Rouge ont eu lieu cet après-midi. Les acteurs de la filière canne devaient définir un calendrier de démarrage de la campagne mais avant cela il est question de savoir si le nouveau protocole d’apport des cannes finira par être accepté ou non par les planteurs.



Dès le début de la CMU du Gol, deux élus, l’un de l’UPNA, l’autre de la FDSEA, ont préféré quitter la table des négociations.

En cause, le point bloquant du protocole qui concerne les cannes longues coupées mécaniquement, qui n’a pas été revu malgré la demande faite par les syndicats à l’industriel de “revoir sa copie ”.



Comme pour Bois-Rouge aucune décision de début de campagne n’a été prise dans le Sud. Un conseil d’administration est espéré la semaine prochaine.



En suspens suite à ce désaccord sur le nouveau protocole de l’apport des cannes entre les planteurs et l’industriel, la campagne sucrière ne va pas démarrer en début de semaine prochaine confirme Isidore Laravine, membre du conseil d'administration du centre technique interprofessionnel de la canne et du sucre de La Réunion.



“Les CMU ont donné un avis défavorable” au lancement de celle-ci, explique-t-il avant de poursuivre : “Chacun prendra ses responsabilités. On laissera chaque syndicat expliquer à ses adhérents”.



Dans le cas présent d’un désaccord en CMU, la décision est renvoyée en commission paritaire de la canne et du sucre (CPCS).

“Les autorités ont été averties. La DAAF était là. L’Etat était là et va avertir les deux coprésidents du planteur et industriel de la CPCS d’une tenue (de réunion) assez rapide pour essayer de régler ce conflit”, a également annoncé Isidore Laravine.