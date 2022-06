La grande Une Crise canne : Opération coup de poing des agriculteurs dans Saint-Denis

La mobilisation des agriculteurs continue et prend de nouvelles formes. Un convoi de tracteurs s'est rendu devant le Département de La Réunion. Ils demandent le soutien des élus dans les négociations de la convention canne. Par BS - SF - Publié le Jeudi 30 Juin 2022 à 15:04





Cette manifestation est organisée alors que les négociations ont repris en début d'après-midi à l'hôtel de préfecture.



Les agriculteurs prennent la direction de la DAAF à La Providence et devrait ensuite retourner à la préfecture.







Ils se trouvaient à 16 heures au niveau du Monument aux Morts.





Le convoi de tracteurs a emprunté le boulevard Sud vers 15 heures.







Le convoi s'est arrêté devant le Conseil départemental. Les agriculteurs ont demandé le soutien des élus.