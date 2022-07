A la Une . Crise canne : Menace d'une grève illimitée au Port Est en soutien aux planteurs

Le syndicat de la CGRT Ports et Docks est prête à mener des actions pour appuyer les planteurs dans leur combat contre l'industriel Tereos autour de la convention canne. Par SF - BS - Publié le Mardi 12 Juillet 2022 à 13:14

Le secrétaire fédéral de la CGTR Ports et Docks s'est rendu avec une délégation devant la préfecture pour afficher le soutien du syndicat aux planteurs de canne pris au piège dans une négociation sans fin avec l'industriel Tereos sur la convention canne.



"Le Grand Port maritime est impacté sur le stockage du sucre qui part en export. Depuis le 1er juillet, on n'a aucun grain de sucre dans nos silos. Il n'y a donc pas de bateau qui vient récupérer du sucre", explique Wilson Payet, secrétaire fédéral de la CGTR Ports et Docks, avant d'ajouter. "On parle de 14 emplois directs impactés au sein du Grand Port maritime."



"On attend jusqu'à lundi d'avoir des solutions pour les planteurs. On décidera dans les jours à venir d'autres moyens d'actions, comme la grève illimitée", déclare-t-il.



