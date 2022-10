Crise canne : Les syndicats prêts à se mobiliser contre Tereos

Les membres de la Fédération départementale des syndicats des éleveurs et des agriculteurs (FDSEA) surveillent les opérations de pesée en cours sur la balance de Beaufonds. Ils annoncent qu'ils mettront en place un blocage si Tereos met en place son nouveau procédé de contrôle renforcé."On n'est pas fermé aux discussions. Mais Tereos a voulu faire comme il en avait envie. Nous, on attend que Tereos essaie de refaire ses prélèvements comme il avait prévu et on viendra bloquer à chaque fois", assure Dominique Gigan, président de la FDSEA.Les réceptions ont pu se faire normalement ce matin après que Tereos a finalement décidé provisoirement de ne pas effectuer ces analyses. Les présidents de la FDSEA et des Jeunes Agriculteurs (JA), Dominique Gigan et Guillaume Sellier, appellent l'usinier à revoir sa copie. "Ce protocole qui nous a été imposé n'est pas adapté : Tereos souhaite faire une seconde analyse d'un chargement qu'il n'estime pas correct. Ils veulent vider nos remorques pour les charger sur les leurs et faire je ne sais pas combien de trous. Pour nous, ce n'est pas représentatif du chargement", peste Guillaume Sellier.Dominique Gigan n'exclut pas de démissionner du comité interprofessionnel : "Si à chaque négociation on vote pour un protocole où l'usinier a toujours la majorité, on ne voit pas ce que l'on vient faire autour de la table", regrette le patron de la FDSEA.