La grande Une Crise canne : Les planteurs s'invitent aux journées portes ouvertes d'Albioma

La mobilisation des agriculteurs continue ce jeudi. Ils manifestent aujourd'hui devant les centrales thermiques d'Albioma. Par Zinfos974 - Publié le Jeudi 23 Juin 2022 à 09:12





Les planteurs de canne crient leur colère depuis plusieurs jours. Ils se mobilisent aujourd'hui devant les centrales thermiques d'Albioma. La société organise des journées portes ouvertes à Bois-Rouge. Les agriculteurs sont mobilisés sur les deux sites, même au Gol où aucun événement n'est prévu par l'entreprise.



"C'est une mobilisation sur les différents sites d'Albioma parce que c'est un acteur majeur de la filière canne. On se rend compte qu'ils ne font pas beaucoup d'efforts pour soutenir la filière qui est en grande difficulté actuellement", déplore Guillaume Sellier, président des Jeunes Agriculteurs 974.



Il ajoute : "On leur rappelle aujourd'hui qu'on fait partie de la filière et qu'il ne faut pas nous oublier et qu'il faut participer à l'effort de sauvegarde de la filière". Guillaume Sellier, président des Jeunes Agriculteurs 974, explique par ailleurs que les tracteurs qui ont participé l' Les planteurs de canne crient leur colère depuis plusieurs jours. Ils se mobilisent aujourd'hui devant les centrales thermiques d'Albioma. La société organise des journées portes ouvertes à Bois-Rouge. Les agriculteurs sont mobilisés sur les deux sites, même au Gol où aucun événement n'est prévu par l'entreprise."C'est une mobilisation sur les différents sites d'Albioma parce que c'est un acteur majeur de la filière canne. On se rend compte qu'ils ne font pas beaucoup d'efforts pour soutenir la filière qui est en grande difficulté actuellement", déplore Guillaume Sellier, président des Jeunes Agriculteurs 974.Il ajoute : "On leur rappelle aujourd'hui qu'on fait partie de la filière et qu'il ne faut pas nous oublier et qu'il faut participer à l'effort de sauvegarde de la filière". Guillaume Sellier, président des Jeunes Agriculteurs 974, explique par ailleurs que les tracteurs qui ont participé l' opération escargot de mardi restaient pour l'instant à la Providence mais pourraient reprendre les routes pour une nouvelle manifestation si les négociations n'avançaient pas rapidement.



Sophie Fontaine sur place