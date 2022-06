Crise canne : Les planteurs pointent Tereos du doigt

De “vraies” négociations exigées



Le co-président du Comité paritaire interprofessionnel de la canne et du sucre (CPCS) se félicite que les négociations aient lieu sur un terrain neutre et souhaite qu’elles avancent maintenant plus rapidement.



“Le préfet a répondu présent. On espère pouvoir continuer sur la lancée et les terminer au plus vite”, déclare Pierre-Emmanuel Thonon, représentant les agriculteurs.



“Je ne sais pas s’il peut obliger Tereos à avancer mais il sera au moins témoin. J’espère qu’il pourra nous aider et aiguiller les réunions”, explique-t-il.