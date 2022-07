La grande Une Crise canne : Les planteurs mobilisés devant l'usine de Bois Rouge

Les syndicats de planteurs sont présents devant l'usine de Bois Rouge pour montrer leur mécontentement. Ils souhaitent rencontrer la direction de Tereos pour revoir le protocole de campagne. Par Zinfos974 - Publié le Mercredi 20 Juillet 2022 à 10:54

Les syndicats déplorent un passage en force du protocole de campagne par Tereos. Les planteurs expliquent comprendre les problématiques de niveau de richesse de la canne mais déplorent la méthode utilisée par l'industriel. Ils souhaitent une nouvelle réunion pour négocier à nouveau et obtenir un compromis.



Ils sont une trentaine de planteurs présents devant l'usine de Bois Rouge. Ils réclament une rencontre avec les responsables de Tereos.



Les syndicats demandent l'arrêt de l'activité de l'usine jusqu'à l'obtention d'une réunion avec l'industriel. Le directeur de Bois Rouge a décidé de faire évacuer le site, les 130 employés vont donc quitter les lieux.



Les forces de l'ordre sont présentes afin de s'assurer que tout se passe dans le calme.

"Y a pas de revérification à faire ! Cela a toujours été le CTICS qui fait les prélèvements dans les remorques et qui donne la richesse aux planteurs", assure Dominique Gigan, président de la FDSEA, avant d'expliquer : "On n'accepte pas que les cannes soient versées par terre, rechargées et réanalysées !"



Tereos explique dans un communiqué qu'une poignée de planteurs seraient concernées par ce nouveau protocole. "Quand on commence à changer les règles, demain ce seront tous les planteurs qui seront concernés par ce nouveau protocole", affirme Dominique Gigan.



"On avait demandé à ce que 2022 soit une année de suivi suite aux changements de la convention canne avant de changer les processus pour voir comment améliorer les choses", lance le président du FDSEA.



Il assure : "Ce qu'on a gagné avec la convention canne, on risque de perdre la moitié avec ce nouveau système."



Dominique Clain, président de l'UPNA, déplore notamment la méthode de Tereos : "On a le ressenti d'être traité de voleurs par l'industriel ! On propose qu'il revoit sa copie et qu'on puisse commencer la campagne sereinement et dans la confiance."