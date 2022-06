Crise canne : Les agriculteurs montent le camp devant la préfecture

Des tracteurs et un cochon grillé



Les agriculteurs comptent s’installer devant les grilles de la préfecture pour toute la durée du bras de fer avec les autres acteurs de la filière canne. Ils demandent à l’Etat d’arbitrer les négociations menées par le Centre technique interprofessionnel de la canne et du sucre (CTICS).



Ils veulent s’assurer de la participation du plus haut représentant de l’Etat grâce à leur présence sous les fenêtres de la préfecture. Les tracteurs garés à la Providence, au siège du CTICS, ont été délocalisés au Barachois. Un pique-nique est prévu, un cochon est en train d’être grillé sur le parking devant le plus haut siège de l’Etat à La Réunion.