Crise canne : Les agriculteurs du Sud rejoignent le mouvement à la préfecture

Le mouvement de grogne des agriculteurs continue et prend de l'ampleur. Les planteurs de canne du Sud de La Réunion rejoignent leurs pairs dans le Nord pour montrer la détermination de la filière à obtenir gain de cause dans les négociations autour de la convention canne 2022-2027.



Une nouvelle réunion doit avoir lieu cet après-midi à la préfecture. Les syndicats de planteurs doivent discuter avec Albioma pour évoquer une possible réévaluation du prix de la bagasse.



"Les copains du Sud nous rejoignent avec les tracteurs. Cela montre que le moment est important, qu'on a besoin de force pour faire avancer les négociations", explique Dominique Gigan, président de la FDSEA.



La circulation est momentanément arrêtée dans le secteur, le temps que les tracteurs puissent se garer. L’accès à l’ancien Pont de la Rivière Saint Denis depuis le giratoire RD41 est fermé à la circulation, annonce le Centre réunionnais de gestion du trafic.