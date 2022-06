A la Une . Crise canne : Le convoi de tracteurs arrive devant la préfecture

Les agriculteurs viennent installer leurs tracteurs devant la préfecture pour faire pression sur les pouvoirs publics et obtenir plus rapidement un Par Sophie Fontaine - Publié le Lundi 27 Juin 2022 à 13:51



La mobilisation des planteurs de canne se durcit cette semaine. Les tracteurs ont quitté La Providence à la mi-journée et arrivent à la préfecture où le siège de la mobilisation sera installé pour les prochains jours.



Les agriculteurs veulent "maintenir la pression" sur les pouvoirs publics et ainsi obtenir des avancées rapides sur les négociations de la convention canne 2022-2027.

