Crise canne : "Là, c'est parti pour bouger !"

Le mouvement de grogne des planteurs se durcit après la première réunion menée mardi matin en préfecture. Des barrages de tracteurs ont été dressés sur les voies de circulation dans l'après-midi. La manifestation pourrait prendre de l'ampleur dans les jours à venir. Par BS - SF - Publié le Mardi 28 Juin 2022 à 17:56





Les planteurs expriment leur colère et leur détermination depuis ce mardi après-midi. Ils déplorent un manque d'avancée sur les négociations autour de la convention canne 2022-2027. Ils ont décidé de durcir leur mouvement de grogne avec d'abord l'installation d'un barrage filtrant à la Caserne Lambert avant de bloquer les voies de circulation devant la préfecture jusqu'à 18h45.Les responsables syndicaux expliquent que les agriculteurs sont exaspérés et qu'ils veulent se faire entendre des pouvoirs publics, des élus et des industriels.

"Le mouvement va durer. Demain, ça peut aller à la Région, au Département, chez Tereos. Là, c'est parti pour bouger ! On va plus rester en place, là", lance Dominique Clain, président de l'UPNA (Unis pour les agriculteurs 974).



Il demande aux automobilistes qui pourraient être impactés par les mouvements de grogne d'être patients : "On est vraiment désolé de ce qui arrive. On a pas le choix ! Vous avez vu, on a fait plusieurs réunions, on aboutit à rien. On appelle les élus à nous soutenir, peut-être qu'ils pourront débloquer cette situation. On ne sait pas quoi faire. C'est la seule solution qu'on a."



Les syndicalistes expliquent que la tension est forte et que les agriculteurs souhaitent obtenir gain de cause le plus vite possible afin de retourner dans leurs champs et commencer le travail.



