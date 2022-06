La grande Une Crise canne : Double opération escargot vers Saint-Denis

Les agriculteurs manifestent aujourd'hui pour faire entendre leur colère au sujet de la convention canne 2022-2027. Un accord n'a pas été trouvé entre les planteurs et les industriels. Deux opérations escargot se dirigent vers Saint-Denis, l'une depuis Saint-Louis et l'autre depuis Saint-Benoît. Par Zinfos974 - Publié le Mardi 21 Juin 2022 à 09:10





Les planteurs de canne manifestent car ils sont mécontents de la tournure des négociations avec les industriels au sujet de la convention canne 2022-2027.



Double opération escargot : Le point sur les bouchons



Des difficultés sont attendues sur les routes de La Réunion ce mardi matin. Une double opération escargot a démarré à 9 heures du matin. L'une part de Saint-Louis et l'autre de Saint-Benoît. Les deux convois qui roulent à vitesse réduite se rendent à Saint-Denis. Les acteurs de la filière canne se sont mobilisés mardi dernier et ont organisé une marche noire. Ils ont déposé une motion en préfecture et au Département. Ils haussent le ton aujourd'hui avec une double opération escargot. Les planteurs réclament des garanties économiques pour faire face à la hausse des prix des engrais et des intrants ainsi que de celui du fret.

Le point sur le réseau routier



11h15 : Le convoi de l'Est se trouve au niveau de la station des Cafés à Sainte-Marie sur la quatre voies.



10h40 : Embouteillages de La Marine à Bel-Air dans l'Est et à Saint-Paul de L'Eperon à Savannah.



10h20 : Le convoi de l'Est a franchi Sainte-Suzanne et continue d'avancer vers Saint-Denis.



10h15 : Le convoi du Sud arrive sur la fin de la route des Tamarins et arrivent sur la commune de Saint-Paul.



9h45 : Le convoi parti de l'Est est sur la quatre voies en direction de Saint-Denis.



9h30 : Le convoi parti du Sud arrive au niveau des Colimaçons et tombe sur les embouteillages de Saint-Leu.



9h15 : Les convois sont composés de voitures qui roulent à vitesse réduite sur la voie de droite des quatre-voies.



9h : Départ des convois depuis Saint-Louis et Saint-Benoît.