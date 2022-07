Social Crise canne : Des négociations sous tension

Les syndicats de planteurs démarrent ce mardi matin une réunion décisive à la préfecture. Ils doivent discuter du point de blocage le plus important de la convention canne, la "canne longue machine", avec l'industriel Tereos. Ils espèrent une avancée aujourd'hui et pourraient réaliser de nouvelles opérations coup de poing s'ils n'obtiennent pas satisfaction. Par BS - SF - Publié le Mardi 5 Juillet 2022 à 09:20





Concernant Les syndicats démarrent une réunion très importante dans le cadre des négociations de la convention canne aujourd'hui. Avant de rejoindre l'industriel autour de la table, Dominique Clain, président de l'UPNA (Union pour les agricultures), explique l'importance de cet échange."C'est la réunion la plus importante aujourd'hui. On va parler de la canne longue machine, c'est donc l'avenir de la canne qui est en jeu. De cette réunion dépend l'avenir de la filière canne, c'est le plus gros point de blocage que l'on a actuellement. Si on arrive à débloquer ce point-là, je pense que toutes les choses pourront rentrer dans l'ordre."Concernant la mobilisation des tracteurs et la menace de nouvelles opérations coup de poing, le syndicaliste répond : "On verra la suite après la réunion."