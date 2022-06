Crise canne : Convoi de tracteurs dans Saint-Denis

La mobilisation se poursuit. Un convoi de planteurs quitte La Providence pour se diriger vers la préfecture. Pour faire entendre leurs revendications dans le cadre des négociations de la convention-canne, les planteurs prévoient un pique-nique devant la préfecture. Demain, une délégation sera reçue par les services de l'Etat pour une nouvelle réunion.Les tracteurs quittent la Providence et passeront par le Boulevard Sud. Ils emprunteront le pont Vinh-San pour descendre ensuite via la Redoute et rejoindre ainsi la préfecture.Pour mémoire, lors de la rencontre organisée mercredi dernier, les planteurs étaient ressortis "sereins" de la préfecture . Ils espéraient alors que les négociations puissent avancer rapidement. Aucun accord n'ayant été trouvé , ils comptent bien maintenir la pression pour obtenir satisfaction.