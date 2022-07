Crise canne : Confusion autour du début de la campagne sucrière

La mobilisation des planteurs a repris en début de semaine après une modification du protocole de la réception des cannes longue machine par les industriels durant une assemblée générale du CTICS (Comité technique interprofessionnel de la canne et du sucre). Tereos y a obtenu de modifier la procédure d'évaluation de la richesse des cannes à sucre livrées par les planteurs. Les chargements pourront maintenant être déversés et rechargés pour être réévalués dans certains cas . Les syndicats se sont opposés à cette volonté de l'industriel depuis le début, notamment durant la négociation de la convention canne.Les agriculteurs se sont mobilisés à Bois Rouge et au Gol pour faire entendre leur mécontentement. Les usines avaient dû être évacuées suite aux manifestations dans la semaine.Les Commissions mixtes d'usine (CMU) de Bois Rouge et de Beaufonds dans le Nord ainsi que du Gol dans le Sud se sont tenues aujourd'hui. Alors que les CMU de Beaufonds et du Gol n'ont pas trouvé d'accord, celle de Bois Rouge a voté à la majorité (6 contre 10, selon un des membres présents) pour le début de la campagne sucrière.Isidore Laravine, co-président du CPCS (Comité paritaire de la canne et du sucre) avait alors expliqué que la problématique allait être remontée à un comité technique en présence de l'Etat pour reprendre les négociations sur ce protocole . Mais à la lumière de la relecture des textes de loi, il ressort que la décision de la CMU de Bois Rouge de lancer la campagne sucrière pouvait être appliquée.C'est donc ce qu'a décidé Tereos qui a publié un communiqué en fin de journée pour annoncer la mise en exécution de la décision de la CMU de Bois Rouge. Les plateformes correspondantes (Grand Prado et Bois Rouge) vont donc ouvrir dès ce lundi à 6 heures. Mais le combat entre industriels et planteurs semble loin d'être terminé, un bras de fer semble se dessiner à partir de lundi.La FDSEA a notamment assuré que ses représentants ont voté contre le début de la campagne sucrière dans l'Est comme dans le Sud et indique que de nouvelles actions auront lieu prochainement.