A la Une . Crise canne : “C’est aujourd’hui ou jamais”

Les agriculteurs du Sud viennent de rejoindre les planteurs de canne déjà mobilisés devant la préfecture depuis le début de la semaine. Une nouvelle réunion y est organisée avec l’ensemble de la filière. Elle pourrait se révéler cruciale. La mobilisation pourrait se durcir dans les heures qui viennent. Par BS - SF - Publié le Jeudi 30 Juin 2022 à 13:22

“Il n’est pas dit que nous ne durcirons pas le mouvement, cela va dépendre de la réunion de cet après-midi”, déclare Sarah Salah-Aly, vice-présidente de la FDSEA. Les planteurs de canne sont mobilisés à quelques heures d’une nouvelle réunion de négociations de la convention canne 2022-2027.



“Tout le monde sera réuni autour de la table. Ce sera aujourd’hui ou jamais pour sceller l’affaire. On est un peu sceptique, on sait que cette convention canne est très compliquée”, concède-t-elle.



Des espoirs et des craintes

Pierre-Emmanuel Thonon est l’un des membres qui mène les négociations de la convention canne. Il explique ce que les planteurs espèrent obtenir lors de ce nouvel échange.

“C’est une réunion avec Albioma, Tereos, la DAAF et le préfet. On attend qu’Albioma prenne position et nous donne aujourd’hui un montant à mettre sur la table pour accompagner la filière. Il y a une très forte attente à ce niveau-là parce qu’Albioma n’était pas liée à la convention canne et ce sera peut-être le cas demain. Cela peut être gagnant pour tout le monde”, assure le co-président du Comité paritaire interprofessionnel de la canne et du sucre.



Un mouvement de grogne qui s’intensifie

Les planteurs de canne souhaitent montrer aujourd’hui que la colère a gagné l’ensemble des agriculteurs concernés par la convention en cours de négociation. Les Sudistes ont rejoint le mouvement ce jeudi. Un convoi de tracteur a traversé La Réunion pour ajouter du poids à la manifestation démarrée lundi devant la préfecture.

“Les agriculteurs sont descendus depuis le Sud. Ce qui montre que tout le monde soutient le mouvement. S’il faut faire perdurer dans le temps, y aura pas de souci. On a besoin aujourd’hui de voir clair pour l’avenir de la filière et de La Réunion”, explique Pierre-Emmanuel Thonon, co-président du CPCS.









Le spectre d’un grand mouvement social



Des rumeurs circulent depuis jeudi matin autour d’une nouvelle hausse importante du prix des carburants à partir du 1er juillet 2022 à La Réunion. Des membres d’autres filières économiques évoquent la possibilité de fusionner des mouvements de grogne et provoquer une grande manifestation sociale.

Pierre-Emmanuel Thonon explique qu’il gère les problématiques de la filière canne avant tout mais ne ferme pas la porte à du soutien d’autres filières : “On essaie de gérer la filière canne. Si demain, d’autres mouvements se joignent à nous, il faudra se concerter avec les syndicats et voir les sujets à mettre sur la table.”







16h : Sur la rue de Paris, actuellement, les tracteurs vont rejoindre la préfecture.



15h30 : Les tracteurs se dirigent vers la DAAF à La Providence et retourneront ensuite à la préfecture.



15h15 : Arrêt sur le boulevard Sud puis opération escargot.



14H40 : les planteurs décident de démarrer le contact de leur tracteur pour un petit tour en ville, sans itinéraire déterminé. De gros bouchons sont à prévoir pour cet après-midi :