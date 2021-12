National Crise aux Antilles : La situation toujours tendue pour le dernier jour de visite du ministre

La situation reste tendue dans les deux îles toujours placées sous couvre-feu et alors que Sébastien Lecornu est arrivé dimanche soir pour deux jours de visite. Par NP - Publié le Mercredi 1 Décembre 2021 à 15:21

Les tensions restent vives après le dialogue avorté en sous-préfecture lundi à Pointe-à-Pitre entre le ministre des Outre-mer et des syndicats qui ont refusé de condamner les "tentatives d’assassinat contre des policiers et des gendarmes".



Le lendemain en Martinique, 120 personnes se sont réunies devant la préfecture à Fort-de-France. Les barrages routiers sont toujours dressés avec la présence de voitures brulées tandis qu’un centre de La Poste a été vandalisé.



Une tentative d’incendie de la mairie de Basse-Terre en Guadeloupe est également signalée, selon la presse nationale.



La situation dans les Antilles françaises a ravivé les braises à Saint-Martin. Des barrages ont à nouveau été érigés ce mardi après trois semaines d’accalmie. Les forces de l’ordre sont intervenues et ont dû faire face à des tirs de feu d’artifice.



Gratitude pour les forces de l’ordre engagées dans le maintien de l’ordre en Martinique.

Ces derniers jours ils ont dû faire face, avec courage, à des actes d’une forte violence. À mon arrivée, j’ai tenu à saluer leur mobilisation qui permet de retourner progressivement au calme. pic.twitter.com/1pnGQMHGSg

— Sébastien Lecornu (@SebLecornu) November 30, 2021



A l’issue de la réunion qui s’est tenue hier en Martinique avec le ministre, le porte-parole de l’intersyndicale s’est réjoui "d’une spécificité [qui] doit être prise en compte dans cette question d’obligation vaccinale". Sébastien Lecornu s’est ainsi montré ouvert sur l’application de l’obligation vaccinale, déjà repoussée au 31 décembre.

Dialogue serein mais franc et respectueux avec l’intersyndicale de la #Martinique, en présence du président @SergeLetchimy.



Nous avons échangé sur leurs revendications et la façon d’y répondre avec la @CTM_Martinique dans le cadre de l’accord de méthode signé samedi. pic.twitter.com/WHGKPfKLWw

— Sébastien Lecornu (@SebLecornu) November 30, 2021



Pour Gérald Darmanin, "la grande majorité des Guadeloupéens ne soutiennent pas ce mouvement de contestation de casseurs", s’est-il exprimé devant l’Assemblée nationale, soulignant les actions du gouvernement en faveur de l’approvisionnement en eau et les moyens versés pour lutter contre le Covid.



Sur le front des revendications politiques et sociales, c’est dans ce contexte que les préfectures de Guadeloupe et Martinique ont annoncé ces deux derniers jours la révision mensuelle des prix des carburants et du gaz. Le super sans-plomb a augmenté de 2 centimes par litre, le gazole est en baisse de deux centimes et le prix de la bouteille de gaz baisse de 1,26 euro.