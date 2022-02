Mayotte Crise Omicron : le pire a été évité à Mayotte

La situation sanitaire s'améliore à Mayotte, à l'instar de ce qu'il se passe à La Réunion et Omicron ne menacera pas l'île. L'agence Régionale de santé de Mayotte a confirmé cette tendance. Pour autant le directeur de l'Agence Régionale de Santé a tenu a rappelé lors d'une conférence de presse la nécessite de rester vigilant et d'opter pour un schéma vaccinal complet. Par NP - Publié le Samedi 19 Février 2022 à 17:11

Le directeur de l'ARS de Mayotte a confirmé, lors d'une conférence de presse ce jeudi, que le variant Omicron ne menaçait plus Mayotte directement. Alors que Delta s'était propagé dans l'île, Omicron semble entamer une décrue depuis plusieurs semaines.

Cependant le patron de l'agence de santé a tenu à préciser que la vaccination n'est pas une option, et que la lutte contre la maladie passe à Mayotte, comme ailleurs, par le vaccin. La troisième dose est l'objectif fixé maintenant grâce aux stocks de doses Pfizer.

A Mayotte un peu plus de 90 % des plus de 12 ans ont reçu une dose et 81% ont un schéma vaccinal complet.