Crise Covid : Un peu de sérieux "Témoignages" !

Dans une prise de position écrite le 3 août dernier, nous avions écrit que « …Nous nous garderions de conclusions définitives et péremptoires sur les questions aussi complexes que celles posées par la pandémie du Covid 19 .. ».Nous avons essayé de nous tenir à cette attitude qui nous parait toujours la plus sage, tout en cherchant à nous informer de la façon la plus sérieuse possible, face à d’évidents parti pris, mal venus dans une question d’une telle importance.



L’une des données à laquelle nous sommes plus particulièrement attachés, c’est l’efficacité, sans doute pas absolue, mais clairement vérifiée, de la vaccination telle qu’elle a été pratiquée à la Réunion avec le vaccin PFIZER, dont nous pouvons constater les résultats à ce jour. Et un éclairage dont nous avions bien besoin nous a été proposé le samedi 18 septembre par Réunion 1ére , en début d’après-midi dans le cadre de l’émission « Si on bougeait un peu » .Dommage cependant que l’on ait tardé, ce qui aurait permis d’éviter les tonnes d’inepties, d’âneries dont nous avons été abreuvés, par des personnes aussi stupides qu’irresponsables et qui semblent fières de l’être . Hélas !



Malgré cela, Témoignages a choisi depuis des mois et s’est enferré dans une ligne désolante, allant jusqu’à dénigrer l’idée même de la vaccination sous divers prétextes et s’empêtrant dans des contradictions relevées à maintes reprises par d’autres. Pire, ce mercredi 6 octobre, la publication du communiqué de l’ARS faisant à ce jour le point de la situation a donné lieu à une présentation tendancieuse et de parfaite mauvaise foi, soulignant la persistance de 3 décès – en oubliant la vingtaine hebdomadaire d’il y a quelques semaines et de tous les aspects encourageants des autres données – tout cela avec en toile de fond une mise en cause inavouée mais non moins implicite des bienfaits de la vaccination , qui reste en dépit de toutes les arguties, le meilleur moyen de se protéger contre le Covid. Cela devient inacceptable.



Et pour être positifs, à toutes fins utiles, nous conseillons à l’auteur de ces inepties, de se reporter au numéro de « l’Humanité » du 3 août dernier, consacré à une « opération désintox » sur la vaccination anti-covid . Et celui du 28 septembre où l’on peut trouver une analyse sérieuse de la situation actuelle. A moins qu’il considère que « l’Humanité » est vendue au capitalisme pharmaceutique international de « Big Pharma » !!



La persévération dans l’erreur, tellement désolante, m’a conduit à cette prise de position publique qui n’a d’autre but que d’éclairer le débat sur cette grave question que constitue la crise Covid .



Jean-Paul Ciret

Militant PCR - Section St-André