Crise Canne : Une nouvelle réunion organisée ce soir

"On voudrait dans l'absolu que ceux qui ont une richesse plus faible ne soit pas redevable à l'usine en fin de campagne. C'est un point de revendication forte. On essaie de trouver les moyens pour un prix-plancher qui est au moins au prix de la mélasse, bagasse et du sucre", explique Guillaume Sellier, président des Jeunes Agriculteurs.



"On nous propose une bonification de 40 centimes par pourcentage de fibre supplémentaire au-dessus de 15,43. C'est une évolution positive", ajoute-t-il.



Tous les acteurs vont se retrouver à 18 heures ce jeudi soir pour la reprise des discussions. "On sent que le préfet veut qu'on signe cette convention en présence des ministres. Si les conditions sont bonnes, on le fera. Si les conditions ne sont pas bonnes, on expliquera au ministre pourquoi on ne signe pas", conclut-il.