Crise Canne : Philippe Naillet interpelle le ministre de l'Agriculture

Monsieur le Ministre,



Les acteurs réunionnais de la filière canne-sucre ainsi que l’ensemble des parlementaires de notre territoire ont régulièrement interpellé le Gouvernement précédent et le Président de la République ces derniers mois à propos de la prochaine convention canne. Comme vous le savez, cette convention tripartite entre l’État, l’industriel et les planteurs acte les soutiens apportés à la filière ainsi que le prix d’achat de la canne des industriels aux planteurs.



Nous sommes depuis plusieurs mois dans une nouvelle étape décisive pour la prochaine convention canne-sucre 2022-2027 mais plusieurs obstacles rendent difficiles les négociations.



D’une part, la baisse des droits de douane accordée par les différents accords commerciaux négociés par l’Union Européenne a engendré une baisse drastique de compétitivité de la filière réunionnaise, entraînant une concurrence accrue. Cette dernière est devenue plus déséquilibrée encore par le subventionnement public très important de nombreux pays concurrents.



D’autre part, le contexte géopolitique mondial et la récente crise sanitaire influent sur les prix des intrants. En tant que territoire isolé, nous subissons par ailleurs la très forte hausse du coût du fret. Les coûts des matières premières pour les planteurs subissent ainsi une inflation très importante, notamment pour les engrais où le surcoût peut atteindre 700 euros par hectare. Ce seul poste absorbe de fait l’aide de 14 millions d’euros récemment octroyée aux planteurs réunionnais.



Enfin, les professionnels souhaiteraient légitimement bénéficier d’une revalorisation du prix de rachat de la bagasse. À l’heure où sécurité énergétique et transition écologique sont des impératifs au vu des prévisions alarmantes du GIEC, le potentiel énergétique de cette biomasse locale mériterait d’être rémunéré à hauteur de la biomasse importée dans l’île.



Après avoir alerté le préfet de La Réunion le 5 novembre 2021, transmis une motion indiquant le besoin supplémentaire de soutien public de 35 millions d’euros à votre prédécesseur le 7 décembre de la même année, ainsi qu’un courrier au président de la République cosigné par tous les parlementaires réunionnais, le manque de visibilité pour les industriels empêche tout commencement des négociations alors que nous sommes à quelques semaines du début de la campagne sucrière.



Alors que les négociations semblent difficiles en raison de la légitimité des revendications des planteurs et des industriels qui, sans soutien supplémentaire de l’État et/ou de l’Union européenne, ne peuvent répondre favorablement à leurs demandes, la situation semble devenue inextricable. Dès lors, les planteurs organisent des blocages afin de faire valoir et reconnaître l’urgence de leurs revendications auprès du grand public et du secteur industriel.



Monsieur le Ministre, nous comptons sur votre engagement pour une pleine participation de l’État à cette convention qui doit être préservée durant 5 années. Alors que le nombre d’emplois directs de la filière canne représentent plus de 10 000 emplois, il devient urgent que les conditions d’une négociation sereine, apaisée et constructive puisse avoir lieu dans les plus brefs délais tant pour tous les acteurs de la filière et en particuliers les planteurs et leurs employés que pour notre pays à travers les exportations et la renommée de son sucre de canne.



Assuré de l’intérêt que vous porterez à cette situation, je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma haute considération.



Philippe NAILLET



Copie :

Madame Yaël BRAUN-PIVET, Ministre des Outre-Mer

Monsieur Jacques BILLANT, Préfet de La Réunion