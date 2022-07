Crise Canne : Les tracteurs sillonnent les rues de Saint-Denis

"On est obligé de passer par ces actions symboliques pour faire comprendre aux acteurs que nous sommes mobilisés", explique Guillaume Sellier, président des Jeunes Agricultures 974.Une réunion s'est tenue ce mardi matin en préfecture. Les syndicats expliquent que quelques avancées ont été obtenues, mais que les revendications principales des planteurs n'ont pas été entendues . Une nouvelle réunion doit avoir lieu mercredi matin avec l'ensemble des industriels dont les rhumiers et Albioma.Les planteurs ont déjà mené des actions ce matin et ont bloqué la circulation sur le Barachois Des camions-essence se sont retrouvés piégés et les autorités ont demandé à les libérer pour éviter tout possible danger. Un chargement de cannes a aussi été déversé sur le rond-point de la Caserne Lambert à l'entrée Ouest de Saint-Denis.Aux alentours de 15h50, les tracteurs se trouvent au Boulevard Sud. Sur la RN6 Boulevard Sud à Saint Denis, suite à une manifestation au niveau du carrefour de Bellepierre, la circulation se fait sur une seule voie et reste difficile.