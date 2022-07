A la Une . Crise Canne : Les syndicats appellent au calme

Le préfet a demandé "fermement" la fin des blocages. Les syndicats qui souligne le rôle important de l'Etat dans l'avancée des négociations autour de la convention canne vont tenter de changer de stratégie pour que les manifestants ne perdent pas patience pendant les longues heures de réunion.





"Je comprends tout à fait la réaction du préfet . On a fait passé le message à nos gars. Le préfet facilite les échanges, il ne faut pas casser ça", explique Jean-Michel Moutama, président de la CGPER. Il rappelle par ailleurs que les syndicats n'ont pas organisé les débordements : "Dans toute manifestation, il y a des éléments qu'on n'arrive pas à maîtriser", concède-t-il."On va changer de méthode. Si c'est trop long à l'intérieur, on va peut-être sortir, pour informer les manifestants de ce qu'il se passe", explique Jean-Michel Moutama.





"Le but est de trouver une solution rapidement et définitive. On va parler du prix de la canne longue machine et de comment réévaluer le prix de la tonne de canne si le cours du sucre évolue mais aussi la répartition planteurs/usiniers", précise le président de la CGPER qui ajoute que les autres industriels font aussi partie des négociations sans être présents, "Le préfet va nous faire part des propositions d'Albioma et des Rhumiers. On va analyser tout ça." Les syndicats repartent ce matin en réunion en préfecture . Ils doivent à nouveau discuter avec Tereos mais aussi passer en revue les propositions d'Albioma et des rhumiers.