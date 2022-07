Crise canne : Les agriculteurs crient victoire

"C'est une grande victoire aujourd'hui", annonce Jean-Michel Moutama, président de la CGPER. Pierre-Emmanuel Thonon, co-président du Comité paritaire de la canne et du sucre explique que la filière canne a obtenu 20 millions d'euros supplémentaire.



Il ajoute : "Si la base est d'accord, on pourra demain signer une convention avec l'accord de tout le monde. On pourra satisfaire 99% des planteurs. C'est majeur pour la filière canne, on pourra penser à l'avenir de la filière sereinement"



"On a obtenu un partage des bénéfices équitables. On pourra commencer à partager dès 13 millions d'euros. On a pu sécuriser les cannes longues machines grâce à deux dispositifs. Et pour les agriculteurs les plus en difficulté, ils seront accompagnés", détaille Pierre-Emmanuel Thonon.



"On est très content. Un agriculteur qui vit de la canne, ne sera pas redevable à l'industriel. On pourra sauver la filière canne", assure Dominique Clain, président de l'UPNA 974.