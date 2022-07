A la Une .. Crise Canne : Le point sur les négociations

Par Zinfos974 - Publié le Mardi 5 Juillet 2022 à 12:04

Pierre-Emmanuel Thon est le co-président du Comité paritaire de la canne et du sucre (CPCS). Il fait le point sur les avancées des négociations.



"Canne Longue Machine"



"Il n'y a pas d'avancée significative sur le dispositif de canne longue machine", déplore-t-il. C'est l'une des revendications principales des planteurs qui souhaitent un prix plancher de vente de la tonne de canne afin de pouvoir organiser leur activité.



"Nous avons envoyé en touche le nouveau protocole que Tereos voulait mettre en place en récupérant les chargements dans ses remorques", assure Pierre-Emmanuel Thonon, "L'analyse doit être faite par le CTICS, dans la remorque du planteur". Il explique qu'il a été déclaré que le "planteur reste maître de son chargement."



Partage de la richesse



Les agriculteurs souhaitait aussi un partage des richesse dans le cas où le cours du marché était favorable : "On a dit que Tereos fait ce qu'il veut avec ces 7 millions de bénéfices, mais au-delà, on partage. Mais là, ils nous parlent d'un palier à 15 millions ! C'est hors de question !"



Une nouvelle réunion est prévue demain en préfecture, annonce Pierre-Emmanuel Thonon, co-président du Comité paritaire de la Canne et Sucre. Les propositions des rhumiers et d'Albioma seront connues mercredi matin.





