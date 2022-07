La grande Une Crise Canne : La mobilisation des planteurs continue ce mercredi

Les agriculteurs n'ont pas obtenu gain de cause. Les négociations avec les industriels reprennent mercredi. Les planteurs maintiennent leur mouvement de grogne. Par Zinfos974 - Publié le Mercredi 6 Juillet 2022 à 06:59





Les manifestants ont déversé un chargement de canne à sucre sur le rond-point de la Caserne Lambert et ont bloqué la circulation sur le Les planteurs de canne n'ont toujours pas obtenu satisfaction . Les syndicats déplorent des points de blocage constants avec Tereos. Une nouvelle réunion avec les industriels est prévue ce mercredi toujours en préfecture.Les manifestants ont déversé un chargement de canne à sucre sur le rond-point de la Caserne Lambert et ont bloqué la circulation sur le Barachois hier pour montrer qu'ils restent mobilisés et déterminés à obtenir gain de cause.

Pas d'accord sur la "Canne Longue Machine"



C'est le sujet principal qui oppose les syndicats de planteurs et les industriels. Les agriculteurs demandent un prix-plancher de la canne à sucre afin de pouvoir démarrer sereinement la récolte. Tereos affirme de son côté qu'il ne peut pas leur garantir ce revenu minimum sans un "filet de sécurité" déployé par l'Etat. Le préfet de La Réunion propose une clause de revoyure en cas d'évolution négative du cours du marché, ce qui satisfait les planteurs, mais pas le géant du sucre.



Le partage des richesses est un autre sujet de discorde entre les deux parties. Les planteurs veulent une redistribution des bénéfices au-delà du palier de 7 millions d'euros. Tereos indique que pour des raisons économiques, celui-ci devrait plutôt se trouver autour des 15 millions d'euros. Le co-président du CPCS (Comité paritaire de la canne et du sucre) assure que les manifestants ne l'accepteront pas.

Nouvelle réunion ce mercredi



Le Comité paritaire interprofessionnel de la canne et du sucre se rassemble à nouveau ce mercredi. Les syndicats de planteurs espèrent entendre des propositions jugées "acceptables" de la part de Tereos.



Les autres industriels devraient aussi s'asseoir autour de la table. Le Comité paritaire interprofessionnel de la canne et du sucre se rassemble à nouveau ce mercredi. Les syndicats de planteurs espèrent entendre des propositions jugées "acceptables" de la part de Tereos.Les autres industriels devraient aussi s'asseoir autour de la table. Albioma et les rhumiers ont été incités par le préfet à réévaluer les rémunérations des planteurs. Des propositions sont aussi attendues de leur part.

Appel à la fin des blocages



Les syndicats et les industriels ont tous souligné le rôle très important du préfet dans l'avancée des négociations. "Il est de notre côté, il nous soutient", avait déclaré Pierre-Emmanuel Thonon, co-président du CPCS aux planteurs.



Mais le préfet a demandé aux manifestants de Les syndicats et les industriels ont tous souligné le rôle très important du préfet dans l'avancée des négociations. "Il est de notre côté, il nous soutient", avait déclaré Pierre-Emmanuel Thonon, co-président du CPCS aux planteurs.Mais le préfet a demandé aux manifestants de mettre fin aux barrages de tracteurs . La circulation au Barachois a été arrêté durant presque toute la journée de mardi, un camion essence s'est retrouvé bloqué. Une opération escargot a été organisé sur le Boulevard Sud, ce qui a provoqué jusqu'à plus de 10 kilomètres d'embouteillages sur la Route du Littoral, poussant certains à abandonner la voiture sur la route en Corniche pour se rendre à l'aéroport à pied avec leur valise à la main