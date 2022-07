A la Une . Crise Canne : Ericka Bareigts rencontre les syndicats

La maire de Saint-Denis s'est déplacée ce mardi après-midi devant la préfecture où elle a échangé avec les syndicats engagés dans les négociations de la convention canne avec Tereos. Par SF - BS - Publié le Mardi 12 Juillet 2022 à 15:58

Ericka Bareigts s'est entretenue avec les syndicats de planteurs de canne quelques minutes avant leur entrée en préfecture. La maire de Saint-Denis est venue apporter son soutien aux agriculteurs qui sont mobilisés depuis plusieurs semaines devant la préfecture. Une nouvelle réunion se tient actuellement avec Tereos autour de la convention canne.



Le co-président du Comité paritaire de la canne et du sucre a demandé à l'édile de Saint-Denis de prêter main forte aux agriculteurs dans leur combat. "Si c'est pas fini après le 14 juillet, il faut que vous-même et tous les autres élus de La Réunion veniez ici montrer la solidarité du peuple réunionnais face à cette multinationale", demande Pierre-Emmanuel Thonon.



Les manifestants sont aussi inquiets de voir la présence policière augmenter autour de la préfecture alors que le 14 Juillet arrive à grands pas et que des commémorations républicaines doivent avoir lieu dans les prochains jours.



La secrétaire de la FDSEA déplore d'ailleurs la mobilisation des forces de l'ordre, notamment suite à l'opération coup de poing de la veille : "L'avé au moins 10 camions de policiers. Nou la été choqué ! Nou lé 10 agriculteurs, zot lé plus de 40 ! Nou koné nou sa fé allim a nou, si nou oppos' a nou", assure Sarah Salah-Aly.

