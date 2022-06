La grande Une Crise Canne : Barrage de tracteurs devant la préfecture

Des planteurs sont mécontents de l'issue de la première réunion en préfecture entre les syndicats et les industriels. Certains ont décidé de mener une action coup de poing ce mardi après-midi. Deux tracteurs bloquent la circulation au niveau de l'entrée Est de Saint-Denis au niveau du Barachois. Par Zinfos974 - Publié le Mardi 28 Juin 2022 à 15:21

Barrage filtrant devant la préfecture (à partir de 16h) :



Les tracteurs se sont installés sur les voies de circulation devant la préfecture. Les forces de l'ordre sont mobilisées à l'entrée Ouest de Saint-Denis et redirigent le trafic vers le boulevard Sud. Un important embouteillage s'est formé sur la route du Littoral.



Barrage filtrant à la Caserne Lambert (de 15h15 à 16h) :









Des avancées ont quand même été notées par l'intersyndicale qui évoque notamment de nouvelles rencontres avec Albioma et les rhumiers afin de travailler sur les sous-produits de la canne à sucre et permettre d'assurer un revenu plus stable aux planteurs.



Mais le point de blocage le plus important reste d'actualité. Tereos et les agriculteurs ne s'entendent pas sur la question de la canne longue machine. Les syndicats avaient annoncé que la mobilisation continuerait suite à la première réunion de négociations en préfecture. Les planteurs ont obtenu des garanties de la part de l'Etat, notamment une clause de revoyure si les conditions économiques deviennent défavorables.

