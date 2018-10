Créteil : Le lycéen qui a menacé sa professeure avec un pistolet placé en garde à vue

La vidéo tourne en boucle sur les réseaux sociaux depuis jeudi et a été révélée par Le Parisien. On y voit un lycéen de 16 ans, debout dans une classe, menaçant avec une arme sa professeure qui est elle assise devant un ordinateur, parce qu'il voulait qu'elle le note "présent" et non "absent" sur une feuille de présence.



Le lendemain, la professeure a porté plainte, accompagnée de sa hiérarchie.



Le lycéen de 16 ans a été arrêté vendredi alors qu'il se rendait au commissariat en compagnie de son père. Il a immédiatement été placé en garde à vue et doit être présenté à un juge des enfants aujourd'hui.



Un autre adolescent du même âge, soupçonné d’avoir introduit l’arme dans l’établissement, a été interpellé vendredi à son domicile et également placé en garde à vue. Il a ensuite été remis en liberté sans poursuites samedi en fin de journée, l’arme de la vidéo s’avérant bien être un pistolet à billes "de type airsoft".



Par ailleurs, la personne qui a enregistré et diffusé la vidéo, qui est « en cours d’identification », est activement recherchée et une "évaluation du retentissement psychologique de la victime" va être menée, a indiqué le parquet.



Selon une source proche du dossier citée par BFMTV, le jeune homme auteur des faits reconnaît les faits mais les minimise. Il aurait déclaré avoir agi "sous le coup de la rigolade".



Le ministre de l'Education, Jean-Michel Blanquer, a confirmé dimanche que la procédure judiciaire se doublerait de sanctions disciplinaires à son encontre.



Emmanuel Macron a réagi samedi soir en demandant que soient prises "toutes les mesures" pour bannir des écoles les menaces envers les enseignants. "Menacer un professeur est inacceptable. J’ai demandé au ministre de l’éducation nationale et au ministre de l’intérieur de prendre toutes les mesures pour que ces faits soient punis et définitivement proscrits des écoles".