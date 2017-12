Je suis créole

Et je l'écris,

De la Réunion,

Et je le dis.

Si la vie, mes voyages,

M'ont éloigné de mon île natale

J'ai toujours eu dans mes bagages,

Bien rangé, son "coeur postal".

La Terre d'Afrique m'a bercé.

Son mystère m'a enveloppé.

J'ai partagé mes émois

Avec Fatou ou bien Awa,

Sans jamais oublier que

Je suis créole

Et je l'écris,

De la Réunion,

Et je le dis.

Ailleurs, dans ce vaste Monde,

Où se côtoient le bienfait et l'immonde,

J'étais le p'tit négro!

Le gamin à la drôle de peau.

Cheveux couleur de jais

Oeil sombre et velouté,

D'où viens-tu le basané?

Je suis créole

Et je l'écris,

De la Réunion,

Et je le dis.

Créole, çà vient de quelle rigole?

Riaient alors, mes collègues d'école.

T'es pas blanc!

T'es presque noir!

On peut toucher pour voir

Si t'es bien franc?

J'ai dû allonger ma droite,

Armer, décocher ma gauche,

Serrer mes poings moites,

Les sortir de mes poches

Pour affirmer haut et fort,

A ces ignorants matamores

Que,

Je suis créole

Et je l'écris,

De la Réunion,

Et je le dis.

Plus tard, plus fort,

En bien d'autres ports,

J'ai affirmé, j'ai hurlé

A certains mal embouchés,

Oui! Je suis le métis

D'une île sans malices.

Je suis l'arlequin

De mon destin.

Un peu blanc, pas tout à fait noir

Mâtiné d'Inde et de Saône et Loire.

J'aurais pu naître ailleurs,

Même avoir une autre couleur,

Mais je suis bien trop fier

D'être né de cette Terre

Qui a porté ma mère,

Recueilli mon père.

Ce fier mauricien,

Voué lui aussi, aux chiens

Parce que mal descendant,

Selon les bien pensants,

D'esclaves venus du couchant

Et d'enturbannés indiens

Issus du soleil levant.

Oui,

Je suis créole

Et je l'écris,

De la Réunion,

Et je le dis.