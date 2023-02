Communiqué Créole à l’école : Le Collectif poursuit son combat

Communiqué du Collectif "20 ans de créole à l’École et Droits des enfants réunionnais" : Par N.P - Publié le Mardi 21 Février 2023 à 15:01

Fort du soutien de plus d’une trentaine d’organisations et associations diverses, notre Collectif poursuit son combat pour la généralisation de l’offre d’enseignement de la langue et de la culture réunionnaises (LCR) sur la base de l’article 7 de la loi Molac qui prévoit : « …la langue régionale est une matière enseignée dans le cadre de l'horaire normal des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et des lycées sur tout ou partie des territoires concernés, dans le but de proposer l'enseignement de la langue régionale à tous les élèves. »



En application de cet article, nous demandons que les autorités académiques mettent en œuvre les voies et moyens afin cet enseignement hebdomadaire soit proposé à tous les élèves, collégien.ne.s et lycéen.ne.s de la Réunion. Notre demande concerne également l’offre d’enseignement bilingue réunionnais-français qui doit être généralisée dès la maternelle mais aussi constituer la priorité des priorités dans le 1er degré.



Ces dispositions législatives impliquant la définition de nouvelles orientations dans notre académie, nous demandons une réunion du Conseil académique Langue et culture réunionnaises dans les délais les meilleurs et lui soumettrons à cette occasion un Plan pour l’Enseignement de la langue et de la culture réunionnaises (PELCR) précisant notamment :

• les finalités d’un tel enseignement

• les modalités selon lesquelles il est dispensé dans les 1er et 2d degrés et les priorités par niveaux et filières

• les plans de formation et d’information à mettre en place pour en assurer la généralisation



Offrir aux jeunes réunionnais.es des parcours leur permettant de découvrir et de partager les trésors de leur patrimoine, de leur langue, de s’approprier l’Histoire, leurs traditions, telles sont entre autres les finalités de l’enseignement de la LCR.



Pour le Collectif

Lantant LKR/MLK/FSU