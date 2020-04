Créneau réservé en grande surface: Difficile de contenter tout le monde

La crise du coronavirus a pris tout le monde au dépourvu. Et il a fallu s'organiser. Pour les plus fragiles, un geste aussi banal que faire les courses peut s'avérer dangereux. Dans ce contexte, certaines grandes surfaces ont proposé des créneaux réservés à des catégories de personnes dites "vulnérables". Un aménagement bienvenu mais suscitant parfois le mécontentement de ceux estimant avoir légitimement le droit d'en profiter, mais écartés par des conditions strictes.



C'était notamment le cas ce mardi au Leclerc de Piton Saint-Leu, où le créneau est réservé à trois catégories de personnes : aux personnes âgées (avec un accompagnant si besoin), aux femmes enceintes et aux personnes handicapées. Ce matin là, une dame accompagnant une personne âgée s'est vu refuser l'accès avec son chariot alors qu'elle souhaitait faire des courses pour son fils adulte handicapé. "Dans la sélection, ils font une sélection. Je comprends que certaines personnes fassent des abus. Mais dans certaines conditions, la personne handicapée ne peut pas venir faire ses courses", s'indigne son mari, pour qui l'interdiction faite à sa femme de remplir le chariot n'a pas de sens.



De son côté, le groupe assure ne pas vouloir faire de discrimination et justifie les conditions strictes : "Il fallait définir des catégories. On voulait cibler les personnes dites fragiles et exposées", explique l'enseigne qui rapporte avoir eu beaucoup de demandes d'accès à ces créneaux, notamment de personnes souffrant de pathologies. Mais ouvrir l'accès à plus de personnes, c'est risquer une affluence plus importante sur ce créneau et faire perdre du sens au dispositif, se défend l'enseigne.



Serait-il possible alors d'élargir le créneau réservé pour en faire bénéficier un plus large public ? "Le créneau grand public, avec les contraintes de filtrage et la fermeture à 19h, ne permet déjà pas aux gens de faire les courses dans le confort", souligne le groupe, pour qui le réduire risquerait de poser là aussi un problème d'affluence.



Ainsi, les publics fragiles mais non compris dans le dispositif, et les personnes à l'emploi du temps compliqué sont invités à venir en période creuse, "entre 13 et 14 heures". Et en cas de situation vraiment particulière, comme c'était le cas ce mardi matin à Piton Saint-Leu, l'enseigne invite ses clients à contacter en amont les magasins, par téléphone au via les pages Facebook, afin qu'une solution puisse être trouvée au cas par cas.