Créer un secrétariat d'Etat aux Droits des hommes

Nombreux sont les hommes qui rencontrent de grandes difficultés, et qui pourtant n'osent pas demander de l'aide, sachant que, dans les conceptions traditionnelles, la virilité s'oppose à la vulnérabilité. Il est temps d'intervenir en créant une institution adaptée à leurs problèmes. Sans aucun doute, trouveront ils les voies adaptées à leurs préoccupations, sans que l'agressivité et la violence fassent irruption, comme catharsis, dans la vie quotidienne. Car, si dès le 19ème siècle, des services sociaux ont été mis en place pour les femmes, ils font singulièrement défaut pour les hommes, en dehors de l'emploi.



Le secrétariat d'Etat aux droits des hommes, aurait pour vocation de pallier le déficit d'institutions, de services prenant en charge les problèmes et difficultés masculines contemporaines, qui sont à l'origine de situations très problématiques, et dont il est difficile de se dégager, telle la séparation avec l'enfant, et l'exclusivité de la garde par la mère. Il importe ici de contribuer à la circulation des connaissances, à la diffusion d'informations adaptées à la réalité d'aujourd'hui, et à la coordination d'actions mises en place et développées en vue d'apporter des réponses et des solutions pour éradiquer des problèmes devenus majeurs.



Créer des passerelles avec l'ensemble des ministères, travail, famille, droits des femmes, éducation, santé, et permettre à l'homme de surmonter un certain nombre de difficultés améliorant ainsi la qualité du lien paternel.

Lutter contre les violences familiales, particulièrement à la Réunion, favoriser un meilleur accès aux soins, quand on sait que les hommes consultent moins que les femmes, veiller à faire respecter la charte parentale des entreprises dans le monde du travail, mettre en place des réseaux de soutien à la paternité, veiller à l'implication des pères dans les études scolaires des enfants, autant de chantiers qui contriburaient à redonner aux pères, le rôle majeur et moteur de l'épanouissement de leur enfant.



Les temps changent, les mentalités aussi, que l'homme Reunionnais et tous les autres, puissent prendre part, et être acteurs, sans toujours être désignés irresponsables et écartés de l'éducation de l'enfant.