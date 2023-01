A la Une .. Crédits et réductions d'impôt : 9 millions de foyers ont touché une avance du fisc d'un montant moyen de 624 euros

Neuf millions de foyers français ont touché lundi une avance d’un montant moyen de 624 euros du fisc. Sont concernés principalement par ce versement : l'emploi d'un salarié à domicile, les frais de garde d'enfants, les frais d'hébergement en Ehpad, les dépenses d'investissement locatif et les cotisations syndicales. Une avance qui sera prise en compte dans le calcul de l'impôt à l'été 2023 et figurera sur l'avis d'imposition. Par P.J - Publié le Mardi 17 Janvier 2023 à 10:11

Ayant bénéficié de crédits et réductions d’impôts en 2022, 9 millions de foyers fiscaux ont reçu ce lundi une avance d’un montant moyen de 640 euros par versement, rapporte France info.



Ceux concernés doivent surveiller leurs comptes bancaires et le libellé « Avance Credimpot ». Par ailleurs, les 221.000 foyers qui n'ont pas transmis leurs coordonnées bancaires au fisc recevront une lettre chèque dans leur boîte aux lettres.



« Les réductions ou crédits d'impôt relatifs aux dons, l'emploi d'un salarié à domicile, les frais de garde d'enfants, les frais d'hébergement en Ehpad, les dépenses d'investissement locatif (Pinel, DOM) et les cotisations syndicales » sont concernés, explique dans le détail le site du ministère de l’Economie et des Finances.



Au total, le montant versé aux Français bénéficiant de ce dispositif s'élève à 5,6 milliards d'euros. Une avance qui sera prise en compte dans le calcul de l'impôt à l'été 2023 et figurera sur l'avis d'imposition.



"Si le montant de cette avance est inférieur au montant des réductions et crédits d'impôt auxquels le contribuable a le droit au titre des dépenses de 2022, il bénéficiera d'un versement complémentaire à l'été 2023", détaille Bercy. Dans le cas ou le montant de cette avance est supérieur au montant des réductions et crédits d'impôt auxquels le contribuable a le droit au titre des dépenses de 2022, il devra rembourser le trop versé en septembre 2023.