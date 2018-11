A la Une ... Crèches, mercredis jeunesse...le point pour ce mercredi La majorité des communes ayant opté pour la semaine des 4 jours, de nombreux élèves de primaire n'ont de ce fait pas école ce mercredi. Pour autant au vu de la poursuite du mouvement social, des collectivités informent de l'annulation des mercredis jeunesse mais aussi de la fermeture des crèches et micro-crèches.

La Ville de Sainte-Marie informe ses administrés, que les mercredis jeunesse, les crèches et les micro crèches municipales, les services municipaux et le centre communal d’action sociale resteront fermés le mercredi 21 novembre 2018. Pour rappel, les services municipaux d'astreinte restent mobilisés sur le territoire communal. Les administrés peuvent joindre les services en cas d’urgence au : 0692 630 330



La Ville de Saint-Joseph informe les familles qu'en raison de la persistance des mouvements de blocage et par mesure de sécurité, il est décidé, pour la journée du mercredi 21 novembre 2018 d'annuler les mercredis jeunesse et de fermer les crèches et micro-crèches municipales.



A St-Denis, les crèches municipales resteront encore fermées ce mercredi. Il en est de même pour les écoles maternelles et élémentaires qui accueillent habituellement les mercredis jeunesse, les établissements seront fermés (associations et personnel communal seront absents). Les mercredis jeunesse ne seront pas assurés par la caisse des écoles et les établissements publics sportifs, culturels de La Possession resteront fermés au public le 21 novembre. En ce qui concerne les crèches elles seront ouvertes dès demain. L'accueil pourrait être adapté au regard de l'encadrement présent. Zinfos974 Lu 1132 fois





