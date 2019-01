Crèche Zarlor : Un enfant forcé à finir son assiette jusqu’aux vomissements

Elles ont dénoncé des faits présumés de maltraitance et auraient été sanctionnées. Selon les informations du Quotidien, les faits se sont produits en août dernier. Une employée de la crèche Zarlor à La Possession, déjà mise en cause pour d’autres faits, a forcé un enfant d’un an et demi à finir son assiette jusqu’aux vomissements.

Malgré des avertissements remontés par la directrice de l’établissement et une éducatrice à la hiérarchie, rien n’est entrepris contre l’agent.