Communiqué Création du Groupement des Associations pour le Respect des Droits des Personnes Handicapées

Christine Caruel, par ailleurs présidente de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a réussi à fédérer neuf associations pour faire respecter les droits des personnes en situation de handicap. Par N.P - Publié le Mercredi 9 Novembre 2022 à 17:45

Le communiqué :



Une dizaine d’associations réunionnaises œuvrant dans l’accompagnement des personnes en situation de handicap s’unissent pour faire respecter leurs droits ouverts par la MDPH (Maison départementale des personnes handicapées). On estime en effet que 58 % des enfants et 66 % des adultes vivant avec un handicap n’ont pas accès à leurs droits. Par un manque cruel de places adaptées dans les structures… existantes, ou pas.



Au-delà des chiffres, il faut comprendre ces parcours de vie qui débouchent très vite en entonnoir : à 3 ans puis à 6 ans pour l’entrée à l’école, à 12 ans pour le collège, à 16 ans pour le passage au lycée ou en Institut médico-professionnel. À l’âge adulte c’est le blocage complet. En dépendance, ce sont bien souvent les parents-aidants qui décèdent avant leur adulte handicapé.



En métropole, le handicap touche 2% de la population, à la Réunion c’est 4% ! La politique dans ce domaine n’est pas adaptée à notre territoire.



Christine Caruel, par ailleurs présidente de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a réussi à fédérer neuf associations regroupées au sein du GARDPH : Adapei (Association départementale de parents et d'amis des personnes handicapées mentales)

Adedim-Afadeha (Association de familles pour la défense et la représentation des personnes gravement handicapées)

Bel Avenir 974 (Institut médico-éducatif)

Autisme Réunion

Collectif AVEC (accompagnement à la vie sociale à l’enfance et à la citoyenneté)

Dys Semblable (enfants porteurs de troubles spécifiques du langage et des apprentissages)

Saint-Paul Handisport

Oriapa (personnes âgées)

