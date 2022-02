Création de la SPL Estival dans l'Est

« La SPL ESTIVAL est enfin, depuis ce lundi 28 février, une réalité.



C’était un chantier important et attendu par la nouvelle gouvernance de la CIREST : la transformation de la SEM en SPL permettra en effet un accompagnement transparent, 100% public et 100% réunionnais de l’amélioration de l’offre de transports sur tout le territoire de l’Est.



Ce travail se fera en lien avec chacune des communes de la CIREST. Le transport et les déplacements sont des enjeux majeurs pour nos territoires et nos populations.



La SPL ESTIVAL organisera son premier conseil d’administration ce vendredi 4 mars.



Je tiens d’ores et déjà à remercier tous les acteurs de cette évolution et le Conseil Communautaire pour son vote.



Je ne doute pas que la SPL ESTIVAL mettra notre région sur la route du progrès. »



Patrice SELLY

Président de la Cirest