Création de la Régie « Réunion Très Haut Débit » (THD) La fibre optique pour tous les Réunionnais en 2021





« Cette Régie sera un outil opérationnel qui aura pour mission le déploiement de la fibre optique dans les zones délaissées par les opérateurs afin d’assurer un égal accès au numérique à l’ensemble des Réunionnais et permettre une couverture homogène du réseau sur l’île. » a précisé Vincent PAYET, Vice-Président de la Région et Président du Conseil d’Administration de la Régie Réunion THD.



En effet, malgré le dynamisme des opérateurs, six communes n’ont fait l’objet d’aucune déclaration de déploiement par les opérateurs privés de l’île à ce jour : Les Avirons, Salazie, Cilaos, Entre-Deux, Saint-Philippe et Sainte-Rose.



Ainsi, en plus d’assurer une mission de coordination du déploiement de la fibre optique sur l’île, la Région Réunion intervient sur la création du réseau et agit pour que chaque Réunionnais puisse bénéficier d’un accès au Très Haut Débit à l’horizon 2021.



La Création de cette structure Régie « Réunion THD » représente une avancée majeure dans lanumérisation du territoire et vient concrétiser le travail mené depuis 2010 par la Collectivité pour le déploiement d’un réseau global bien articulé et de qualité.



Les membres du Conseil d’Administration de la Régie « Réunion Très Haut Débit » :



Vincent PAYET, Président du Conseil d’Administration

Alain ABADIE, Vice-Président du Conseil d’Administration

Dominique Fournel, Administrateur

Olivier RIVIÈRE, Administrateur

Denis FABREGUE, Directeur de la Régie



Pour rappel, La Réunion est dans le top 5 des déploiements sur le plan national. La vitesse de déploiement est extrêmement rapide sur l’île, 4 à 5 fois supérieure à la moyenne nationale et La Réunion sera la première région française totalement fibrée en 2021.

Par ailleurs, la collectivité met en oeuvre des dispositifs concrets tels que WIRUN (70 spots wifi gratuits sur toute l’île) ou encore le POP, en faveur des lycéens pour un égal accès à un équipement numérique.



